Врач посоветовала не сочетать мясо с картофелем

Врач общей практики Мария Беляева заявила, что нежелательно сочетать мясо и рыбу с картофелем.

«Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, что создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт», — сказала Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» .

Как отметила Беляева, не стоит сочетать сладкие фрукты и другие продукты с высоким содержанием сахара с другими блюдами, особенно с белковыми.