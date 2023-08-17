Как облегчить боль в спине во время сна

Сон – ключевой фактор благополучия. Во время ночного отдыха особенно важно сохранять оптимальное положение для поддержания здоровья позвоночника. Эксперт выделил две позы, за которые ваша спина скажет вам «спасибо».

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Первая из них – солдат – предполагает сон, глядя в потолок.

"Так ваш позвоночник прямо контактирует с матрасом, обеспечивая равномерное распределение веса тела. Для дополнительной поддержки можно подложить под колени подушку, которая помогает корректно распределить нагрузку".

Вторая – мечтатель или положение на боку. В этой позе уши, плечи, бёдра, колени и лодыжки находятся на одной линии, снижая нагрузку с позвоночника. Рекомендуется также поместить подушку между коленями и лодыжками для удобного расположения. Так вы уменьшите давление верхней ноги.