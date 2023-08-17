Чем укрепить суставы и кости

Роспотребнадзор: перец чили снимает боль в суставах. В этой специи содержится много капсаицина — это то самое жгучее вещество, за которое мы ценим перец. Но оказывается, при местном применении капсаицин действует ещё и как обезболивающее. Поэтому врачи при проблемах с суставами советуют ставить перцовые пластыри. Но есть и другие полезные продукты для здоровья суставов и костей, рассказал портал Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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Еда для суставов

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Каждый взрослый рано или поздно сталкивается с болью в суставах. Причин может быть очень много. Например, человеку может не хватать витаминов С, А и Е, которые необходимы для работы суставов и связок.

Проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» привёл список продуктов, которые могут помочь сохранять подвижность:

льняное масло и рыбий жир. Оба продукта содержат много омега-3 жирных кислот. Доказано, что они помогают погасить воспаления в организме и благотворно влияют на суставы.

кукурузные отруби, семена чиа, чечевица. Они богаты клетчаткой. Пищевые волокна позволяют снижать воспаления. Кроме того, они попадают в кишечник и помогают вывести продукты обмена. Больше всего клетчатки в кукурузных отрубях. По 30 г в сутки для здоровья суставов будет достаточно.

перец чили. Капсаицин из перца воздействует на рецепторы, которые передают в мозг сигнал боли. Поэтому полезно использовать перцовые пластыри. Специалисты отметили, что перец в виде пищи может снизить и воспаление. Для эффекта хватит 5 г перца чили в день.

Еда для костей

Кости делает прочными не только кальций. Важно также, чтобы в рационе были источники магния, бора, меди, марганца, цинка, витамины В6, С, К и фолиевая кислота, а также определённые белки и жиры для нормального усвоения витамина D.

Вот из каких продуктов можно всё это взять:

молоко и молочные продукты. В них достаточно кальция, но выбирать лучше что-то менее жирное. Дело в том, что жир затрудняет усвоение кальция.

свежие овощи и фрукты. Особенно полезны для костей капуста (белокочанная, брокколи, цветная), морковь, репа.

бобовые, грецкие орехи, семечки, растительные масла. Они богаты белками и жирами, которые нужны для укрепления костной ткани и усвоения витамина D.

рыбные продукты (их нужно есть с костями). Отдайте предпочтение сардинам и лососю.

продукты, богатые кальцием. В день взрослому человеку нужно 1000 мг кальция в день (1200 мг людям старше 50 лет). Много кальция содержится в сыре, яйцах и печени.