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«Энергичные калории»: названы продукты, которые должны быть в рационе молодежи

Растущему организму необходимо получать все группы микроэлементов для полноценного развития. О том, какие продукты необходимо есть молодым людям и почему, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог Марият Мухина.

Названы продукты, которые должны быть в рационе молодежи
© Вечерняя Москва

По ее словам, молодежи следует употреблять как можно больше продуктов без консервантов, а также исключить из рациона бесполезную еду — например, сладости и фастфуд.

Что нужно молодому организму

Среди продуктов, которые регулярно должны есть молодые люди, Мухина назвала:

  • животные белки: яйца, творог, мясо, рыба, печень (не менее 300 грамм в день);
  • — У молодого организма высокие энергозатраты, поэтому важно получать качественные калории, чтобы оставаться активными. Белок — отличный вариант замещения энергии, — пояснила она.
  • фрукты: все виды (не менее 600 грамм в день);
  • По словам эксперта, фрукты — источник витаминов, глюкозы и полезных кислот. Поэтому они очень питательны, в том числе для развивающегося мозга.
  • овощи и зелень: все виды (не менее 600 грамм);
  • — Овощи — углеводы низкой степени гликемического индекса, а зелень — источник витаминов, антиоксидантов и хорошего иммунитета, — напомнила Мухина.
  • жиры (растительные и животные): масло, сыры, авокадо;
  • Молодому организму, как рассказала диетолог, они необходимы, иначе не будут усваиваться жирорастворимый витамины.
  • клетчатка: отруби, рис, киноа.
  • Эти продукты позволяют поддерживать здоровую работу кишечника.

— Лучше изначально приучать себя к правильному питанию, — подчеркнула Мухина. — Потому что пока организм молодой, вредная пища и лишние калории сжигаются быстро. Но если привыкнуть к такой еде, то с возрастом появятся лишние килограммы.