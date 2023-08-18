«Энергичные калории»: названы продукты, которые должны быть в рационе молодежи
Растущему организму необходимо получать все группы микроэлементов для полноценного развития. О том, какие продукты необходимо есть молодым людям и почему, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог Марият Мухина.
По ее словам, молодежи следует употреблять как можно больше продуктов без консервантов, а также исключить из рациона бесполезную еду — например, сладости и фастфуд.
Что нужно молодому организму
Среди продуктов, которые регулярно должны есть молодые люди, Мухина назвала:
- животные белки: яйца, творог, мясо, рыба, печень (не менее 300 грамм в день);
- — У молодого организма высокие энергозатраты, поэтому важно получать качественные калории, чтобы оставаться активными. Белок — отличный вариант замещения энергии, — пояснила она.
- фрукты: все виды (не менее 600 грамм в день);
- По словам эксперта, фрукты — источник витаминов, глюкозы и полезных кислот. Поэтому они очень питательны, в том числе для развивающегося мозга.
- овощи и зелень: все виды (не менее 600 грамм);
- — Овощи — углеводы низкой степени гликемического индекса, а зелень — источник витаминов, антиоксидантов и хорошего иммунитета, — напомнила Мухина.
- жиры (растительные и животные): масло, сыры, авокадо;
- Молодому организму, как рассказала диетолог, они необходимы, иначе не будут усваиваться жирорастворимый витамины.
- клетчатка: отруби, рис, киноа.
- Эти продукты позволяют поддерживать здоровую работу кишечника.
— Лучше изначально приучать себя к правильному питанию, — подчеркнула Мухина. — Потому что пока организм молодой, вредная пища и лишние калории сжигаются быстро. Но если привыкнуть к такой еде, то с возрастом появятся лишние килограммы.