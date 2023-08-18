Тренер назвала опасную для здоровья ошибку при выполнении планки

При выполнении упражнения есть очень важная и частая ошибка, когда прогибается поясница, расслабляется пресс и прогибается поясница. Это самая грубейшая ошибка, из-за которой очень часто бывают у людей проблемы со спиной. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи. Очень важно, чтобы тело было как струна. Если будет прогиб в пояснице, расслабится живот или шея, то упражнение уже будет неправильным, — отметила Волынкина