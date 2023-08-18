Можно ли быть худым, если в семье у всех лишний вес

Многие считают, что против генетики не пойдешь. Мол, если в семье у всех лишний вес, то и мне похудеть не удастся. Это неверная позиция, считает врач-эндокринолог Катя Янг.

«Несомненно, генетика — основа нашего развития, влияющая на здоровье. Но по мере взросления и формирования собственных реакций организма на окружающую среду мы можем воздействовать на генетический сценарий с помощью образа жизни. Речь о питании, полезных и вредных привычках, физической активности и качестве сна», — рассказывает эксперт в своем Telegram-канале.

Так или иначе на наше здоровье влияют уровень стресса, перенесенные заболевания, проблемы с гормональным фоном, нарушение работы щитовидной железы и так далее. Одну из ключевых ролей в композиции тела играет обмен веществ. Это набор химических реакций, в которых при участии ферментов одни биологически значимые молекулы последовательно превращаются в другие. Эти процессы позволяют нам усваивать пищу, расти и размножаться, адекватно реагировать на воздействия окружающей среды.

Если у вас имеются нарушения в углеводном, жировом, белковом обменах, то многое в организме, в том числе процессы усвоения питательных веществ и детоксикации, будут нарушены. Все это способствует накоплению лишнего веса. «Выбирая для себя индивидуальные стратегии на разных этапах жизни, можно влиять на экспрессию генов, то есть степень проявления работы того или иного гена, в том числе и поломки в нем», — объясняет Катя Янг. Поэтому в вопросах лишнего веса нельзя опираться только на свой генофонд. Даже если и есть генетическая предрасположенность к ожирению, позитивные изменения образа жизни помогут снизить риски.