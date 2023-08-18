Врач объяснила, кому противопоказаны экспресс-диеты

«Известно, что 1 грамм жира равен 9 ккал, таким образом, для того, чтобы ежедневно сжигать 100 г жировой ткани суточный дефицит калорий должен составлять 900 ккал: урезать рацион питания на 500 ккал и повысить расход энергии на 400 ккал. И тогда при умеренных ограничениях в питании (отказ от перекусов или уменьшение порции блюд на обед и ужин), а также при выполнении ежедневных среднеинтенсивных физических нагрузок (пешие прогулки в быстром темпе, подъем по лестнице, езда на велосипеде и т.д.) вполне реально придерживаться такого темпа снижения веса. А вот добиться более высокой скорости по тем же правилам, только в усиленном режиме – весьма проблематично. Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса. Стресс приведет к повышению уровня гормона кортизола, что в свою очередь запустит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани, и снижение веса перестанет быть безопасным», — резюмировала врач.