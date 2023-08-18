Врач объяснила, чем опасен дефицит белка в организме

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина пояснила, чем опасен дефицит белка в организме. По ее словам, недостаток белка снижает иммунитет, нарушает баланс жидкости, что может привести к отекам.

Кроме того, если человек ест мало белка, у него могут выпадать волосы, зубы, возникает дерматит, потеря мышечной массы. Дефицит белка особенно опасен для детей. У них могут нарушаться физическое и умственное развитие и появляться проблемы с центральной нервной системой.

Если человек принял решение отказаться от употребления мяса, то он должен составить рацион, включающий в себя растительные источники протеина.

Согласно исследованиям, организму ежедневно нужно 0,8 грамма белка на 1 килограмм массы тела. Для профессиональных спортсменов и людей, которые находятся в процессе набора мышечной массы, норма выше – 1,5-1,7 грамма белка на 1 килограмм массы тела, передает РИАМО.

Диетолог Марина Сорокина добавила, что при помощи белковых продуктов можно утолить чувство голода в вечернее время без вреда для фигуры. По словам специалиста, для утоления голода вечером лучше всего съесть рыбу, вареные яйца или бобы, передает «360».