Врач объяснила, почему нужно есть мясо и рыбу

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, почему нужно включать в рацион мясо и рыбу. Отсутствие в рационе мяса и рыбы может привести к дефициту белка, а также железа, цинка, фосфора, кальция, омега-3, витамина Д и витаминов группы В.

Эксперт пояснила, что животные белки содержат все незаменимые аминокислоты. Не стоит полностью исключать из рациона мясо и молочные продукты, яйца. Из-за отсутствия в рационе красного мяса может появиться дефицит железа, который может привести к пониженному гемоглобину.

Железо из растительных продуктов, по словам нутрициолога, не усваивается так, как из продуктов животного происхождения.

Ковылкина добавила, что рыба является источником омега-3. ВОЗ рекомендует есть минимум 2 порции жирной рыбы в неделю. Это не только лосось, но и сельдь, скумбрия, сардина, передает РИАМО.

В свою очередь диетолог Нурия Дианова добавила, что мясо лучше всего употреблять со свежей зеленью и овощами, поскольку они являются антиоксидантами, передает «360».