Врач назвала самую вредную для кишечника пищу

Простые углеводы в избытке, а также жареная и жирная пища могут ухудшить работу кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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"Сладкие продукты, избыток простых углеводов будут запускать процесс брожения в кишечнике. На этом фоне нарушаются флора, процесс переваривания и усвоения компонентов пищи", – отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, у многих людей имеется скрытая пищевая непереносимость определенных продуктов. Употребление последних может отрицательно сказываться на работе кишечника. Для выявления таких продуктов рекомендуется сдать анализ на скрытую пищевую непереносимость.

Иммунная система не принимает продукт, который находится в зоне непереносимости, и ферментативная способность кишечника не может направить все свои ресурсы на переваривание и усвоение этих компонентов пищи. Они будут разрушать его целостность. Как следствие, не станет формироваться пул витаминов группы B и других биологически активных веществ, которые кишечник вырабатывает сам.

Также для кишечника неполезны жирные и жареные продукты, поэтому лучше употреблять их как можно меньше. "Жареное и жирное – это сложные продукты, которые трудно перевариваются. Они являются неким балластом для кишечника, на который ему приходится затрачивать большое количество времени и сил", – объясняет диетолог.