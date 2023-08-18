Диетолог объяснила, можно ли пить кофе сразу после пробуждения

Употребление напитка натощак может ввести организм в состояние стресса, поэтому лучше избегать употребления напитка сразу после пробуждения. О том, как пить кофе без вреда для здоровья, изданию The Sun рассказала диетолог Габи.

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По словам специалиста, бодрящий напиток высвобождает адреналин и кортизол, которые слишком резко воздействуют на органы и могут негативно сказаться на их работе. Во избежание неприятных последствий следует придерживаться ряда несложных правил.

В первую очередь, стоит начинать день со стакана воды комнатной температуры. Во-вторых, следует завтракать богатыми белком и клетчаткой продуктами, так как с их помощью поддерживается баланс сахара в крови. Уже после этих действий можно со спокойной душой выпить чашечку кофе.

Диетолог обратила внимание, что между пробуждением и употреблением кофеина желательно выждать около 90 минут, так как в этот период времени в организме запускаются процессы, на которые не стоит влиять извне.

"В течение первого часа уровень кортизола в крови сначала резко повышается, а потом падает. Подобный скачок происходит сам по себе и представляет собой здоровую нервную реакцию на пробуждение".