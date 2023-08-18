3 диеты, которые могут серьезно навредить здоровью

Фитнес-эксперт Даниил Толстый –Каргин рассказал про некоторые популярные диеты, которые могут иметь потенциальные риски для здоровья из-за серьезных ограничений в рационе.

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Так, навредить может питьевая диета. Эта диета предполагает потребление только воды на протяжении определенного периода времени. Потенциальные риски включают дефицит необходимых питательных веществ. Также могут возникнуть проблемы с электролитным балансом.

Не стоит соблюдать и монодиету. Эта диета базируется на потреблении только одного вида пищи (например, только одного фрукта или овоща) в течение продолжительного времени. В результате у человека возникает слабость, головокружения, пищевые аллергии.

Эксперт добавил, что популярностью пользуется белковая диета. При такой диете основной акцент делается на потреблении большого количества белка и ограничении углеводов. Это может привести к дефициту важных углеводов, которые являются основным источником энергии для организма. Также чрезмерное потребление белка может оказать негативное воздействие на почки и сердечно-сосудистую систему, сообщает Pravda.ru.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов призвал не садиться на диеты, а соблюдать правильный режим питания. Эксперт советует разделить питание на пять приемов: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, передает Царьград.