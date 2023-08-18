Упражнения при варикозе: физкультура для красивых ног
Варикозное расширение вен в основном возникает из-за нарушения кровообращения и слабости стенок вен. Поэтому основной принцип физкультуры при варикозе – укрепление сосудистой системы и улучшение кровообращения.
Регулярные физические упражнения помогут снизить отеки, укрепить мышцы и сосуды, а также улучшить общее состояние ног.
Ходите на носках
Одним из эффективных упражнений при варикозе является ходьба на носках. Начинать нужно с медленной, плавной ходьбы на носках, постепенно увеличивая скорость и продолжительность тренировок. Это упражнение помогает укрепить и разогреть икры, улучшая кровообращение в ногах.
Подъем ног
Еще одно полезное упражнение – подъемы ног. Его легко выполнить, сидя на стуле или на полу. Поднимайте ноги вверх, пока они не будут располагаться параллельно полу, а затем медленно опускайте их. Это упражнение помогает укрепить и развить мышцы ног, стимулируя кровообращение.
Вытягивание ног
Поочередно натягивайте на себя носок и выпрямляйте ногу, повторяя движение 20 раз на каждую ногу. Это упражнение помогает активизировать кровообращение и укрепить мышцы ног.
Подтягивание колена к животу
Согните ногу в колене и подтяните ее к животу, затем выпрямите. Повторите движение 20 раз на каждую ногу. Это упражнение способствует укреплению мышц бедра и икр.
Вращательные движения стопой
Поднимите вверх выпрямленные ноги и совершайте ступнями круговые движения. Выполните по 20 повторений в каждую сторону. Это упражнение помогает повысить гибкость и кровообращение в стопе.
Велосипед
Поднимите согнутые в коленях ноги и сделайте движения, подражающие тому, как вы крутите педали на велосипеде, в течение трех минут. Это упражнение помогает укрепить мышцы ног и активизировать кровообращение.
Какие упражнения убрать из тренировок?
Исключить из тренировок при варикозе следует некоторые упражнения, которые могут усугубить состояние ног. К ним относятся прыжки, бег, а также упражнения на силовом тренажере, связанные с нагрузкой на ноги. Также рекомендуется избегать длительного пребывания в сидячем или стоячем положении, что может приводить к застою крови в венах.
Важно помнить, что физические упражнения при варикозе должны быть комфортными и не вызывать болевых ощущений. Если вы испытываете дискомфорт или болезненные ощущения, проконсультируйтесь с врачом.
Кроме физических упражнений следите за образом жизни. Включите в свой рацион больше овощей и фруктов, избегайте острых и жирных блюд. Регулярно проводите гидромассаж ног и носите специальный компрессионный трикотаж.