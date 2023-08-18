5 приводящих к набору веса ошибок

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал пять ошибок, приводящих к набору веса. Его слова передает Woman.ru.

© Unsplash

Одной из таких ошибок он назвал излишний энтузиазм.

«Слишком интенсивный режим тренировок для новичка более чем избыточный, он может привести к перетренированности. А там уже начинаются хронические боли в мышцах, рост веса, боли и даже тошнота», — заявил специалист.

Следующая проблема, которую выделил Каневский, — вредные привычки и несоблюдение баланса в питании. Он подчеркнул, что от еды зависит как качество тренировок, так и восстановление после них.

Кроме того, по словам эксперта, нужно уделять внимание всем составляющим — регулярным тренировкам, правильному питанию и отдыху. Он отметил, что важно придерживаться системного подхода.