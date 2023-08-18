Врач назвала правила умывания летом

«Жара и кондиционеры в помещениях приводят к обезвоживанию всех типов кожи, в том числе и жирной. Поэтому она также нуждается в увлажнении», — отметила Кондрахина. Она добавила, что предпочтение стоит отдавать увлажняющим кремам с легкой текстурой (гелю, флюиду, эмульсии) или сывороткам. «Нежелательными компонентами являются ретинол, энзимы и фруктовые кислоты, поскольку они усиливают чувствительность кожи к UV-облучению», — обратила внимание врач.