Правда ли, что беременным нужно есть за двоих: мифы разобрал врач

Гинеколог Федотова: в первом триместре лучше кушать часто, но немного. Беременность — особенный этап в жизни каждой женщины: нужна осторожность и внимание к себе. Поэтому для беременных сложилось множество запретов, львиная доля которых совершенно необоснованна. О том, что можно, а чего нельзя беременным, рассказала гинеколог DocMed Ольга Федотова.

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Есть за двоих: правда или миф

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По словам специалиста, ни на каком этапе беременности есть за двоих не стоит. В первом триместре даже лучше питаться дробно — 5–6 раз в день, чтобы легче перенести токсикоз. Как и в любой другой период жизни, питание должно быть сбалансированным: белки, жиры и углеводы. Для беременных особенно важно, чтобы пища была хорошо термически обработана, отметила Федотова.

Что можно беременным

Пить кофе. Разрешено не более двух чашек (около 200 мл кофеина) бодрящего и ароматного напитка в день. Правда, стоит учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но ещё и в чае, кока-коле и даже шоколаде.

Заниматься спортом. Стоит выбирать умеренные нагрузки и двигаться от совсем лёгких упражнений к тем, что посложнее. Избегать стоит тех занятий, которые могут привести к травмам или падению. Если во время тренировки вы вдруг почувствуете головокружение или нехватку воздуха, то продолжать точно не стоит.

Летать на самолёте. С короткими перелётами вообще проблем нет. Но если полёт долгий, то стоит надевать компрессионные чулки, пить больше воды и двигаться по салону. Долго лучше не сидеть.

Также в списке необоснованных запретов для будущих мам:

покраска и стрижка волос;

маникюр с покрытием;

эпиляция;

любое рукоделие (шитьё и вязание тоже).

Стоп-лист продуктов для беременных

Ранее портал «Лайфхакер» рассказал, какие продукты под запретом для будущих мам. Вот они:

Сырые яйца, а также всё, что их содержит. Он них можно заразиться сальмонеллёзом. Болезнь не смертельна, но опасна для плода.

Сырое мясо, а ещё сырокопчёная колбаса, стейки со слабой прожаркой и всё в таком духе. Здесь опасность представляют паразиты, которые могут содержаться в таких продуктах. Кстати, недавно в курином фарше при проверке нашли что попало.

Сырая рыба (суши, вяленая и копчёная рыба сюда же). Проблема всё в тех же паразитах, бактериях, а также токсичных веществах и ртути, которая может попасть в организм к будущей маме.

Печень (в том числе паштет) и жир из печени трески. В этих продуктах слишком много витамина А, который может привести к врождённым дефектам у плода.

Мягкие сыры. В их плесени тоже можно обнаружить опасные для малыша бактерии (те же листерии).

Сырое молоко. Опасно по той же причине, что и мягкий сыр;

Продукты с кофеином. Вред может причинить именно их переизбыток.

Опасный бутерброд для беременных

Ежегодно в РФ регистрируют более 100 случаев листериоза. Это заболевание особенно опасно для будущих мам, так как может спровоцировать выкидыш. Заразиться можно через плохо термически обработанную пищу — например, тот же бутерброд с красной рыбой. Есть и другие способы подхватить этого возбудителя — при купании в грязном водоёме.