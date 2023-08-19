6 самых распространенных ошибок перед осмотром у гинеколога

Поход к врачу — это всегда волнительно, особенно если медик вам не знаком или вас беспокоит довольно деликатный вопрос.

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Последнее в случае с гинекологом не редкость, и если у вас вдруг возникла экстренная ситуация, то бегите к врачу, ни о чём не думая. А вот к плановому осмотру стоит как следует подготовиться.

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Как подготовиться к осмотру у гинеколога

Не ходите к гинекологу во время менструации

Как объяснила в своём телеграм-канале гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова, первая ошибка, которую можно совершить, — запланировать визит к врачу в дни менструации. По её словам, медики до сих пор встречают такие случаи, хотя многим это правило кажется очевидным. Назимова напомнила: забор мазков при менструации либо невозможен, либо результаты анализа будут менее точными.

Временно откажитесь от лекарств

Вторая распространённая ошибка — приём препаратов, которые могут повлиять на результат мазка, накануне визита к гинекологу. К таким лекарствам относятся вагинальные препараты по типу свечей и кремов, включая контрацептивы. Как отметила Назимова, если пациентка проходит какой-то курс с лекарством, содержащим антибиотики, то нужно сперва его закончить и только потом планировать поход к гинекологу. Более того, иногда даже приходится ждать какое-то время после завершения курса. Сколько именно — можно выяснить у врача, выписавшего вам препарат.

Откажитесь от секса

Занятия любовью накануне приёма у гинеколога — это тоже частая ошибка, которую совершают девушки. Конечно, далеко не всегда секс влияет на результаты анализов, но бывают такие случаи. Надолго отказываться от половой жизни не нужно: достаточно суток.

Не промывайте влагалище

Тщательно очищать свои интимные места перед осмотром у гинеколога не нужно, потому что микрофлора влагалища должна быть естественной. Более того, предупредила Евгения Назимова, ни в коем случае не надо спринцеваться, особенно антисептиками. Это не только не нужно, но и вредно.

Не делайте эпиляцию

Многие перед походом к гинекологу спешат удалить волосы в зоне бикини, ошибочно полагая, что их наличие может как-то повлиять на результаты осмотра. На самом деле эпиляция совсем не обязательна, и это полностью ваше личное дело.

Не считайте дни цикла перед УЗИ

Наконец, 6-я распространённая ошибка — выбор даты УЗИ, ориентируясь на дни цикла. Считается, что проходить процедуру можно только на 5–7-й день. Так вот это неправда, плановую диагностику можно делать когда угодно. А вот если вы с врачом хотите выявить конкретную патологию, то в этом случае действительно придётся выискивать нужную дату с календарём.

Как облегчить симптомы климакса

Организм женщины — сложнейший механизм, поэтому плановый осмотр у гинеколога необходим, чтобы вовремя находить неполадки, если они имеются. Впрочем, некоторые изменения в женском организме необратимы. Речь идёт о периоде перед полным прекращением менструального цикла — климаксе, когда перестраивается гормональный фон, прекращают работу яичники и так далее.