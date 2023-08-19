Врач рассказала о пользе диеты от Коко Шанель
Сыр, шоколад и какао, из которых состояла диета для манекенщиц Коко Шанель, богаты микроэлементами и способны повысить работоспособность. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева.
Сама же Шанель, по словам врача, сохраняла свою красоту и молодость благодаря любви к рыбе и икре. Сегодня поклонники великой французской кутюрье празднуют ее 140-летие.
«Есть ощущение, что Коко знала все о сбалансированном питании и энергии, которую можно получить из пищи. Рыба и икра — источники белка и незаменимых аминокислот. В ее составе фолиевая кислота, витамин Д, А и другие важные микроэлементы. Например, икра легко усваивается организмом и может зарядить энергией на весь день. При систематическом приеме икры ускоряются все метаболические процессы и начинается расщепление жира. А вот овсяная каша, которую так любила есть по утрам Коко, была для нее источником углеводов. Из всего рациона не хватает только зелени и клетчатки», — отметила Царева.
Весу и здоровью своих манекенщиц Шанель также уделяла особое внимание. Не влезавшим в свой размер девушкам разрешалось несколько раз в день съедать по кусочку твердого сыра вприкуску с долькой горького шоколада, а иногда выпить кружку разведенного на воде какао. Но такой минимализм не должен пугать, заявила Царева.
«Сыр — это белок и жиры, а также аминокислота триптофан, которая влияет на наше настроение, что очень важно, особенно находясь на ограничивающем питании. Шоколад — источник магния, калия, цинка, железа, фосфора, меди. Все эти микроэлементы важны для профилактики болезней сердца и сосудов. Шоколад снижает стресс, поднимает настроение, повышает работоспособность», — сказала врач.
При этом она подчеркнула, что шоколад должен быть горьким и не содержать сахар. Исключительно без сахара манекенщицам разрешалось пить и какао.
«Какао – это самый лучший источник убихинола. Мощнейший антиоксидант, сохраняет молодость кожи, предотвращает остеоартрит, защищает нервные клетки. Ключевым свойством какао является выработка энергии в митохондрии (маленькая электростанция наших клеток). А то, что какао разрешалось пить только на воде, тоже вполне объяснимо. Молоко не способствует снижению веса, а даже наоборот, может направить к набору веса, отекам, высыпаниям на коже», — констатировала Царева.