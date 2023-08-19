Врач рассказала о пользе диеты от Коко Шанель

«Есть ощущение, что Коко знала все о сбалансированном питании и энергии, которую можно получить из пищи. Рыба и икра — источники белка и незаменимых аминокислот. В ее составе фолиевая кислота, витамин Д, А и другие важные микроэлементы. Например, икра легко усваивается организмом и может зарядить энергией на весь день. При систематическом приеме икры ускоряются все метаболические процессы и начинается расщепление жира. А вот овсяная каша, которую так любила есть по утрам Коко, была для нее источником углеводов. Из всего рациона не хватает только зелени и клетчатки», — отметила Царева.