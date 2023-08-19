Как дать мозгу отдохнуть: 10 способов

Почему так важно уметь организовать умственный отдых? Дело в том, что наш мозг постоянно работает. Даже когда мы производим действие, казалось бы, не требующее умственных усилий, он трудится. Учёные назвали это «сеть пассивного режима работы». Мы можем витать в облаках, но это не будет отдыхом для мозга. Как же ему помочь? Если сказать в двух словах, то самое важное — организовать перемены. Если хочется реальных действий, ловите список рабочих техник.

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"Есть несложные способы отвлечься и сделать так, чтобы ваши мозги отдохнули. Расскажу о разных вариантах: от самых простых до более сложных, где нужно осваивать определённые навыки", - психолог, арт-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Алина Максимова.

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1. Смена вида деятельности

Так мы и даём мозгу отдых, и помогаем ему дольше находиться на пике эффективности. В режиме непрерывной работы это 40–50 минут, а с «переключениями» — 2–3 часа.

Мозг устаёт от однообразия, поэтому в течение рабочего дня (особенно когда он затягивается) делайте короткие перерывы. Например, каждые 20 минут прерывайтесь на 1–3 минуты. Для этого удобно ставить будильник.

Самое большое возражение тут: «Если я отвлекусь от работы, мне придётся снова в неё вникать». Это на самом деле так, но только в случае, когда перерыв длится дольше трёх минут. В разных странах проводились исследования, благодаря которым удалось выяснить наилучшее соотношение времени мозговой нагрузки и паузы.

Второй важный момент — вид деятельности должен меняться на противоположный. То есть, если вы набирали текст, встаньте и налейте себе воды, пройдитесь, разомните тело, полейте цветы, сделайте пальчиковую гимнастику.

2. Пальчиковая гимнастика

Многие знают, почему с маленькими детьми полезно играть «в сороку». Это весёлое упражнение развивает речь ребёнка. Наша рука связана с мозгом, и мало кто догадывается, что это сохраняется всю жизнь. Конечно, у взрослого человека пальчиковая гимнастика речь не развивает, но активизирует определённые зоны мозга.

Попробуйте сложить указательный и средний пальцы на руках так, чтобы получился «зайчик». Затем быстро уберите средний палец и поднимите мизинец – получится «козочка». Теперь загните указательный палец, поднимите большой и поднесите к уху – получится «телефон». Можно выполнять это и любые другие похожие упражнения. Ваш мозг будет отдыхать.

3. Разминка тела

В наш трёхминутный перерыв прекрасно впишутся физические упражнения: любой комплекс растяжки, потягивания или короткий сет приседаний, наклонов, вращений тазом, подъёмов с пятки на носок.

Ещё более полезными для мозга, в частности для тренировки вестибулярного аппарата будут упражнения на сохранение равновесия. Например, такое. Поставьте правую ногу впереди левой, закройте глаза, сосчитайте до десяти, удерживаясь на месте. Если получилось, откройте глаза, вытяните перед собой правую руку, поднимите вверх большой палец. Перемещайте руку с поднятым пальцем из центра в правую сторону и, не поворачивая головы, провожайте большой палец взглядом. Повторите десять раз.

4. Стереограммы

Это стереоскопические изображения, вызывающее иллюзию объёма. Они создают ощущение рельефности и протяжённости в глубину за счёт особенностей бинокулярного зрения. Их ещё называют «умный глаз» и «3D-изображения».

Они не только дадут разрядку и отдых мозгам, но и расслабят глаза. При регулярной практике (в тандеме с таблицами Шульте) можно даже исправить небольшие проблемы со зрением.

5. Таблицы Шульте

Ещё один стопроцентный способ расслабить мозг и позаботиться о глазах. Этот инструмент был придуман для развития периферического зрения, концентрации внимания и параллельного восприятия информации для «прокачки» навыка скорочтения. Попробуйте его для снятия мозгового напряжения. Здорово то, что в данном случае мы решаем сразу две проблемы — отдых для мозга и коррекция зрения.

6. Вязание

Считается йогой для мозга. Конечно, если вы всё время вяжете и примерно в одной технике, это не поможет. Но если, например, давно хотели освоить макраме – самое время сделать это своим хобби! Чем разнообразнее будут техники и витиеватее узоры, тем полезнее.

7. Танцы

Это второе занятие из разряда «йоги для мозга». Думаете, вам поздно начинать? Зря! Разучивание танца, новых движений или стилей создаёт огромное количество нейронных связей, отвлекает от навязчивых мыслей и переживаний, переключает. Приятный бонус – стройное и гибкое тело. Разумеется, не забываем о хорошем настроении. Здоровье — это также из категории «бонусов», которые мы можем здесь получить. Ведь снимаются и психическое напряжение, и телесные зажимы.

8. Занятие музыкой

Если это не ваша рутинная деятельность, то переключение на ноты и ритмы будет очень эффективным! Считаете, что у вас нет слуха? Тогда ловите хорошую новость — его можно развить. Совет: обратите внимание на барабаны — для занятий ими скорее нужно чувство ритма, чем слух.

9. Арт-терапия

Рисунок, созданный в кабинете психолога, будет полезнее нарисованного по номерам. Вообще, сила искусства невероятна. Если кажется, что это не для вас, то, возможно, вы просто не нашли «своё». В современном мире есть много технических возможностей для решения творческой задачи: эбру, пастель, спиртовые чернила и так далее.

Что и как будем рисовать? Попробуйте упражнение «Выброс» для быстрого снятия напряжения. Положите перед собой лист бумаги. Представьте все ваши мысли и усталость на кончике карандаша. Прикоснитесь к листу грифелем и одним росчерком, не отрываясь, проведите линию – буквально каляку-маляку.

Проверьте состояние мозга. Полегче не стало? Возьмите другой цвет и листок. При желании готовые «выбросы» можно превратить в рисунки, дополнив и дорисовав их. В таком состоянии вы можете создать настоящие шедевры!

10. Профилактические мероприятия

Старайтесь не доводить мозг до усталости. Для этого прежде всего стоит научиться слушать своё тело, рассчитывать возможности и не перегружать психику.

Если уж так случилось, что сейчас вы переживаете непростые времена, как дать мозгам отдохнуть? Просто старайтесь делайте обычные вещи по-другому: