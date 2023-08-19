Врач назвал альтернативу занятиям фитнесом

Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков назвал развлекательную альтернативу занятиям фитнесом. Его слова приводит «Доктор Питер».

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Носков посоветовал заниматься танцами, так как это безнагрузочные пассивные движения в суставах. Они способствуют выработке синовиальной жидкости, что снижает риски развития заболеваний суставов, таких как артрит и артроз. Также танцы помогают восстановить мышечный тонус, подвижность в суставах.

Еще одним полезным свойством танцев врач назвал снижение рисков сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний за счет понижения уровня глюкозы и холестерина в крови. По его мнению, упражнения способствуют ускоренному метаболизму глюкозы и сжиганию жирных кислот.