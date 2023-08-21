Трихолог рассказала, чем опасно выдергивание седых волос

Процесс появления седины совершенно естественный в жизни каждого человека. Но многие, дожив до седых волос, желают избавиться от них. К чему может привести процесс вырывания седых волос, Pravda.Ru рассказала дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова.

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При вырывании седых волос повреждается фолликул, это может вызвать замедление процесса роста новых волос, отметила трихолог. Эксперты сходятся во мнении, что попытки вырывать седые волосы могут привести к негативным последствиям. Итогом могут стать локальные залысины, которые будет трудно скрыть, особенно при стандартных прическах.

Чтобы избежать проблем, связанных с вырыванием седых волос, эксперты рекомендуют осторожное укорачивание. Специалисты советуют, вместо того чтобы вырывать волосы с корнем, использовать маникюрные ножницы и аккуратно обрезать ими седые кончики. Такой метод поможет сохранить структуру волос и избежать повреждения фолликул.

Также можно обратиться к косметологам. Современная косметология предоставляет множество возможностей для бережного ухода за волосами. Заметили единичные седые волоски – попробуйте безаммиачное окрашивание, рекомендует дерматовенеролог. Щадящее окрашивание позволит сохранить естественный цвет волос, скрывая седину, и к тому же избежать негативных последствий для структуры волос.