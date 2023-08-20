Россиянам напомнили об опасности укуса осы

В конце лета наблюдается пик активности ос. Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, для кого смертельно опасен укус этого назойливого насекомого.

— Опасность укуса осы в том, что на яд жалящих насекомых (осы, пчелы, шершни) примерно у одного процента людей существует гиперчувствительность, серьезная аллергическая реакция. У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции, — заявил он.

По словам Продеуса, укус осы может закончиться не только обычной аллергической реакцией, но и смертью. Такое может случиться, если у человека повышенная чувствительность к осиному яду.

Таким людям следует носить с собой шприцы-ручки с адреналином. В случае анафилактической реакции такой укол спасет человеку жизнь, передает слова врача радио Sputnik.

Биолог Павел Глазков пояснил, почему осы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали назойливее и как от них защититься. Он рассказал, что осы сейчас готовят свой расплод к зимовке, они усиленно питаются. В связи с этим активность насекомых резко возросла и будет усиливаться в дальнейшем. Специалист добавил, что ос привлекает запах мяса и фруктов, поэтому они прилетают в места проведения пикника.