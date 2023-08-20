Стало известно, какой гормон у девушек прямо влияет на женственность

Врач Белякова: после завершения менструации нужно поддерживать баланс гормонов. От их наличия на должном уровне зависит практически всё в организме девушки: физическое и психическое здоровье, а также внешний вид и женственность. Ещё гормоны влияют на характер, регулярность и окончание менструации. Ну а юным девочкам гормоны помогают расти. О том, как сберечь свой гормональный фон, рассказал Life.

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Гормональный фон: к чему приводит дисбаланс

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Как объяснила акушер-гинеколог, УЗ-диагност «СМ-Клиники» Юлия Белякова, после завершения менструации нужно поддерживать баланс половых гормонов.

Мало того что каждый из них выполняет свою функцию, так ещё от взаимодействия между ними многое зависит. И если баланс нарушается, то появляется нешуточный риск развития заболеваний.

Так что желательно посещать акушера-гинеколога или эндокринолога и иногда проходить гормональное обследование, если это требуется. При этом гормоны придётся сдавать в разные фазы менструального цикла.

К примеру, на 2–3 день цикла сдают лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Их совместная работа очень важна: они помогают созревать яйцеклеткам и создавать фолликулы. Это и приводит к овуляции, то есть количество и баланс конкретно вышеназванных гормонов необходимы для нормального зачатия.

Особое внимание при гормональном обследовании уделяют одной из фракций эстрогена — эстрадиолу. Именно его количество, между прочим, напрямую влияет на женственность внешности девушки, включая нежность голоса, либидо, округлость форм и так далее.

Кстати, если эстрадиола мало, то во второй фазе менструального цикла у некоторых женщин может меняться настроение.

Как повысить уровень эндорфинов

Важную роль в жизни любого человека играет так называемый гормон счастья — эндорфин. Повысить его уровень в организме несложно.

Для этого можно, например, больше заниматься физическими активностями: любой спорт способствует впрыскиванию эндорфина в кровь и повышает либидо.

Правильно питаться — тоже важно. Ни в коем случае не заедайте стресс, вам это не поможет, а только навредит. Кстати, если уже зашла речь о еде, то обратите внимание на несколько продуктов: тёмный шоколад, бананы, зелёный чай, квашеная капуста и кисломолочка.