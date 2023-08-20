Эксперт рассказал, почему возникает лень

Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, по каким причинам возникает лень и как с ней бороться.

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Как утверждает эксперт, в подавляющем большинстве случаев лень является защитной функцией психики, позволяющая контролировать расход жнергии, а для того, чтобы побороть это чувство, необходимо выяснить, в чем причины такой потребности организма.

"Факторы, влияющие на появление лени, могут быть разнообразны. Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроения человека", — рассказал Тяжельников.

Помимо этого, чувства апатии и усталости могут проявляться у аллергиков в сезон цветения растений. Также существует такой термин, как "тепловая лень", которая может встречаться в жаркое время года. В такой ситуации проблему помогут решить овощи, фрукты и простая вода, как утверждает специалист.

Также эксперты отметили, что лень может быть как признаком простой утомленности, так и сигналом о психологических проблемах. В таком случае человеку поможет психолог или психотерапевт.