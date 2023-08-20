Врач рассказал, чем грозит отравление шаурмой

76 человек отравились шаурмой во Владимире, в их числе – 19 детей. Почти половина пострадавших в больницах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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Инспекторы Роспотребнадзора опечатывают очередной ларек с шаурмой. За последние дни это уже пятый в одном только Владимире. На всех предприятиях выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил. Нигде не соблюдали технологический процесс приготовления блюд, а еще условия хранения продуктов. Ни в одном из ларьков не было проточной воды и туалета для сотрудников.

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Лето – самая горячая пора отравлений. С наступлением жары продукты портятся быстрее. В мясе, овощах и соусах всего за несколько минут размножаются вредные бактерии: золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка. В июле 25 человек попали на больничные койки в Магнитогорске. Все они накануне ели шаурму в одном из кафе города, всем стало нехорошо.

«Ребенок отпросился погулять с другом в семь вечера. Утром в семь утра он проснулся и у него началась рвота с кусочками непереваренной пищи. Я спросила, что случилось? Он ответил, что вечером кушали шаурму», – рассказала мать пострадавшего Марина Стаханова.

Не хотят шаурму теперь и в Иркутской области. В июне от любви к фастфуду там пострадали больше ста человек, среди них 22 ребенка. Проверка обнаружила ту же сальмонеллу. Предприимчивые кулинары использовали просроченное куриное мясо. Заведение закрыли, возбуждено уголовное дело.

«Если мы говорим про тяжелые последствия кишечных инфекций, то это язвы, перфорация язв, сепсис и летальные исходы. Это серьезные вещи. И надо помнить, что нужно быстрее обращаться к врачу», – предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Сотрудники таких точек зачастую работают без медкнижек и могут переносить самые разные инфекции, а иногда и не только сотрудники.

Даже если в помещении чисто, нужно помнить – повар не имеет права принимать заказ, сам же брать деньги, а еще и убираться. Также запрещено работать без специальной одежды и одноразовых перчаток.