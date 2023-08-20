Врач рассказал, чем опасны кондиционеры в жару

В жаркие дни россияне предпочитают пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Последние могут навредить здоровью, если не знать некоторые нюансы. Использование такой техники приводит к гноению глаз и другим неприятным последствиям.

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«Начали чесаться глаза немножко, какая-то припухлость появилась, потом гной. К врачу обратилась, была выбрана терапия антибактериальная, капли в глаза», – с такой ситуацией столкнулась жительница Волгограда, которая рассказала о случившемся «РЕН-ТВ».

Тогда женщина не до конца понимала, что случилось. Как выяснилось, она заселилась в квартиру со старым кондиционером. Неизвестно, сколько ему лет и когда его чистили.

«Через кондиционер в квартире в час проходит около 90 тысяч микробов. Естественно, какая-то часть из них оседает», – объяснил аллерголог-иммунолог Алексей Попович.