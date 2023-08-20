Женщины способны испытывать оргазм с помощью «техники волны»

Научное исследование, проведенное чешскими учеными, выявило эффективность нового метода достижения оргазма у женщин, известного как «техника волны». Этот метод был опробован на израильской сексуальной инструкторше Рони Эрез, которая стала его сторонницей после хирургического удаления матки из-за эндометриоза, сообщает издание Ynet.

© runews24.ru

Специалисты из Карлова университета в Праге и Чешского центра сексуального здоровья провели серию экспериментов, используя специальный вибратор, оборудованный датчиками для измерения характерных сокращений в области таза, свойственных оргазму. Кроме того, они отслеживали уровень гормона пролактина, который повышается во время пика сексуального удовольствия.