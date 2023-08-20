Стало известно, как противозачаточные влияют на здоровье сердца
Ученые из Южного медицинского университета Гуанчжоу выяснили, что оральные контрацептивы не увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а при длительном приеме могут быть полезны для сердца. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.
Авторы изучили связь между использованием оральных контрацептивов и сердечно-сосудистыми заболеваниями у 161 017 женщин из британского биобанка. В начале исследования участницы заполнили анкету, в которой спрашивалось, принимали ли они оральные контрацептивы в период с 2006 по 2010 год. Ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин измерили общий уровень холестерина, гликированного гемоглобина и С-реактивного белка. Также медики учли факторы образа жизни, включая статус курения и уровень физической активности.
За женщинами наблюдали до 2020 года. Анализ показал, что использование оральных контрацептивов не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, женщины, принимавшие таблетки, имели на 9% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий у них был ниже на 8–13%.
Также выяснилось, что использование оральных контрацептивов в течение более длительного времени дает больше преимуществ для здоровья сердца, чем кратковременное использование.
Тем не менее прием гормонов не повлиял на выживаемость женщин, у которых развились хронические сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда или инсульт.
Хотя в исследовании участвовало большое количество женщин, большинство из них имели европейское происхождение. Неизвестно, будут ли результаты такими же для других групп населения. Кроме того, у ученых не было информации о составах или дозировках оральных контрацептивов. Поэтому неясно, могут ли определенные противозачаточные таблетки принести больше пользы для сердца, чем другие.
Необходимы более масштабные исследования, чтобы определить, как влияют различные составы или дозировки противозачаточных таблеток на исходы сердечно-сосудистых заболеваний.