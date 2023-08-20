Стало известно, как противозачаточные влияют на здоровье сердца

Ученые из Южного медицинского университета Гуанчжоу выяснили, что оральные контрацептивы не увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а при длительном приеме могут быть полезны для сердца. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

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Авторы изучили связь между использованием оральных контрацептивов и сердечно-сосудистыми заболеваниями у 161 017 женщин из британского биобанка. В начале исследования участницы заполнили анкету, в которой спрашивалось, принимали ли они оральные контрацептивы в период с 2006 по 2010 год. Ни у кого из них не было сердечно-сосудистых заболеваний. У женщин измерили общий уровень холестерина, гликированного гемоглобина и С-реактивного белка. Также медики учли факторы образа жизни, включая статус курения и уровень физической активности.

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За женщинами наблюдали до 2020 года. Анализ показал, что использование оральных контрацептивов не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, женщины, принимавшие таблетки, имели на 9% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий у них был ниже на 8–13%.

Также выяснилось, что использование оральных контрацептивов в течение более длительного времени дает больше преимуществ для здоровья сердца, чем кратковременное использование.

Тем не менее прием гормонов не повлиял на выживаемость женщин, у которых развились хронические сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда или инсульт.

Хотя в исследовании участвовало большое количество женщин, большинство из них имели европейское происхождение. Неизвестно, будут ли результаты такими же для других групп населения. Кроме того, у ученых не было информации о составах или дозировках оральных контрацептивов. Поэтому неясно, могут ли определенные противозачаточные таблетки принести больше пользы для сердца, чем другие.