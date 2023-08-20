Гастроэнтеролог назвал специю, которая преобразит тело после 40 лет

Некоторые специи не только усиливают вкус блюд, но и содержат биологически активные соединения, что положительно влияет на здоровье кишечника. Изучение связи между специями и здоровьем кишечника у людей в возрасте от 40 лет открыло новый способ поддержания жизненной силы и крепкого здоровья на этом этапе жизни. Гастроэнтеролог, доктор Сара Роббинс назвала полезные для кишечника специи, которые оздоровят организм и помогут сбросить лишние килограммы, пишет американское издание She Finds.

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Куркума — яркая золотистая специя, которая обычно встречается в блюдах с карри. Терапевтическое действие куркумы основано на куркумине — это биологически активное соединение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти качества улучшают работу кишечника, способствуют сбалансированности кишечной микробиоты и облегчают дискомфорт при пищеварении. Кроме того, потенциальное влияние куркумина на потерю веса заключается в его способности усиливать метаболизм и поддерживать здоровый жировой обмен.

По словам доктора Роббинс, травы и специи использовались на протяжении всей истории человечества из-за их целебных свойств. Было доказано, что куркумин уменьшает вздутие живота и газы, увеличивает выработку желчи и поддерживает здоровье кишечного микробиома.