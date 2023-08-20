Врач назвала два безопасных десерта для диабетиков

Люди, у которых диагностирован диабет, преддиабетическая стадия, или те, кто просто контролируют потребление сахара, часто вынуждены отказывать себе в десертах. Большинство сладких лакомств приводят к скачкам уровня сахара в крови. Но есть полезные варианты, что помогут избежать этой проблемы. Диетолог Крутика Нанавати назвала два десерта, с помощью которых можно удовлетворить тягу к сладкому, не подвергая риску здоровье, пишет She Finds.

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Ягоды и сливки

Ни для кого не секрет, что ягоды очень полезны для здоровья. Если добавить к ним немного сливок, получится прекрасный десерт.

— Ягоды — лучшее лакомство для диабетиков из-за их низкого гликемического индекса, что означает, что они не вызовут значительного скачка уровня сахара в крови. Сочетая их со сливками, предпочтительно легкими или без сахара, можно получить приятный вкус без большой дозы углеводов, — объяснила Нанавати.

Печенье из миндальной муки

Кто сказал, что диабетикам нельзя есть печенье? По словам эксперта, печенье из миндальной муки с натуральным подсластителем — здоровая альтернатива обработанным аналогам с сахаром.

— Миндальная мука — отличная низкоуглеводная и высокобелковая замена обычной муке. Печенье из нее со стевией удовлетворит жажду десерта без вреда для здоровья.