Фитнес-тренер посоветовала упражнения против боли в спине

Фитнес-тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения против боли в спине. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Сначала специалист предложила сделать позу собака мордой вверх. Исходное положение — лежа на животе, поднимите верхнюю часть туловища наверх с опорой на ладони. Плечи должны быть опущены, подбородок направьте вперед, а колени приподнимите. Задержавшись на десять секунд, переходите в позу собака мордой вниз: с той же опорой поднимите таз наверх, выпрямите руки, колени можно немного согнуть. Также удерживайтесь в течении десяти секунд. Затем чередуйте позы в более динамичном темпе.

Следующее упражнение, которое рекомендовала делать Ахметова, — треугольник. Исходное положение — ноги на ширине 90 сантиметров, левая нога, немного согнутая в колене, смотрит вбок. Левую руку опустите к левой ноге, а правую поднимите наверх, взгляд также направьте наверх. На выдохе постепенно выпрямляйте левую ногу, задерживаясь на несколько секунд. Затем повторите с другой ноги.

Далее, также стоя с широко расставленными ногами, тренер предложила делать наклоны вперед. Сцепите руки в замок за собой, а при наклоне поднимите их наверх, заводя за голову. Задержитесь в таком положении на десять секунд.