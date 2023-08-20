Ученые развеяли миф о пониженном тестостероне у женщин

Большинству женщин в период менопаузы не нужно проверять уровень тестостерона. Об этом ученые из Университета Монаша рассказали The Conversation.

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В последнее время распространился миф о том, что низкий уровень тестостерона у женщин может привести к плохому настроению, мозговому туману, усталости и усугублению симптомов менопазуы. «Лечить» это состояние предлагают заместительной гормональной терапией.

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Как объяснили ученые, не существует «нормального» уровня тестостерона в крови, поэтому невозможно диагностировать у женщины дефицит тестостерона. Кроме того, одинаковое содержание гормона может вызвать нежелательные явления (акне, облысение или избыточный рост волос на лице и теле) у одной женщины и не повлиять на организм другой.

Анализ крови на уровень тестостерона в начале цикла может быть необходим только женщинам с чрезмерным ростом волос на лице и теле или тяжелой формой акне.

Однако имеются убедительные доказательства того, что терапия тестостероном может улучшать сексуальное влечение у женщин в постменопаузе. Поэтому повышение его уровня после консультации с врачом показано только женщинам, которые страдают от сниженного либидо.

Но нет достаточных доказательств того, что тестостерон полезен при любых других симптомах или заболеваниях. Общие имеющиеся данные не показали влияния тестостерона на настроение или когнитивные функции. Поэтому терапию тестостероном не следует использовать для лечения таких симптомов, как усталость, плохое настроение, мышечная слабость и плохая память или для предотвращения потери костной массы, слабоумия или рака молочной железы.

Тем не менее ученые продолжают изучать потенциальное влияние терапии тестостерона на потерю плотности костей и мышечной массы после менопаузы.