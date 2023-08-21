JAHA: оральные контрацептивы могут снизить риск болезней сердца и сосудов у женщин

Противозачаточные средства не только не повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но напротив, улучшают работу сердца при длительном приеме.

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Об этом сообщили ученые из Южного медицинского университета Гуанчжоу, говорится в Journal of the American Heart Association.

Такое заявление основано на анализе данных 161 017 женщин из британского биобанка, которые использовали оральные контрацептивны.

У женщин, которые на начало эксперимента не было сердечно-сосудистых заболеваний, взяли анализы на уровень холестерина, гликированного гемоглобина и С-реактивного белка. Также медики учли факторы образа жизни, включая статус курения и уровень физической активности.

В последующем за женщинами наблюдали в течение нескольких лет.

При повторном обследовании женщин выяснилось, что риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за приема противозачаточных у них не вырос. Более того, женщины, принимавшие таблетки, имели на 9% меньший риск возникновения проблем с сердцем или сосудами.

Риск ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий у них был ниже на 8–13%.