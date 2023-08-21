Названы основные причины расстройства пищевого поведения

Расстройству пищевого поведения (РПП) в основном подвержены женщины. О его причинах и основных группах риска "Известиям" рассказала нутрициолог и медицинский психолог Ирина Мансурова.

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По словам специалиста, главными триггерами развития РПП у девушек являются низкая самооценка и навязываемые обществом стереотипы по поводу идеальной фигуры. В группе риска, в свою очередь, находятся девочки-подростки и женщины с послеродовой депрессией.

"Это категории женщин, которым предъявляется множество требований, причем очень часто со стороны самых близких людей", – обратила внимание врач.

Экстремальные диеты могут привести к тяжелым последствиям, предупредила психолог. Она объяснила, что при дефиците массы тела страдает нервная система, так как головной мозг получает недостаточное количество питательных веществ. Также в этом случае падают некоторые показатели крови и обостряются хронические заболевания.