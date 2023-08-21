Эксперты перечислили популярные продукты, которые нельзя есть на завтрак

Завтрак является важнейшим приемом пищи, однако, некоторые продукты в качестве утренней еды могут нанести вред фигуре и здоровью. О том, с каких продуктов лучше не начинать день, RuNews24 узнало у экспертов.

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Так, специалисты не советуют пить апельсиновый сок утром, потому что он обладает высокой кислотностью и может навредить работе желудка. Кроме того, стоит отказаться от холодной воды, потому что она негативно влияет на метаболизм, что может стать причиной появления лишнего веса. Перед завтраком лучше выпить стакан теплой воды, отмечают эксперты.

Жареная жирная еда также может привести к набору веса. Помимо этого, для переваривания такой пищи организму потребуется много энергии, что может грозить сонливым состоянием днем. Одним из самых вредных, но популярных вариантов для завтрака специалисты называют кофе. По их словам, регулярное потребление этого напитка по утрам может привести к заболеваниям желудка, поджелудочной железы и сердца. Мучные и кондитерские изделия могут привести к вздутию живота, а сахар в них — отразиться на печени, добавили собеседники агентства.

Диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова до этого порекомендовала есть летом на завтрак холодную кашу и смузи с орехами.