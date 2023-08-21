Сбросившая 40 килограммов пилот поделилась секретами похудения

Пилот из США сбросила 40 килограммов за три с половиной года и поделилась простыми секретами эффективного похудения. Об этом сообщает 7 News.

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Лили Робертс рассказала, что в прошлом ее вес был нестабильным.

«У меня были периоды, когда я быстро теряла вес, и периоды, когда он просто замирал», — объясняет она.

Женщина не хотела истязать себя строгими диетами, поэтому в конце концов решила придерживаться правильного питания. Для этого пилот высчитала необходимое ее организму количество калорий и макронутриентов — белков, жиров и углеводов. После подсчетов Робертс стала готовить полезные блюда дома.

Чтобы рацион был разнообразным и питательным, женщина составляла план питания на неделю. Она писала список всех блюд, которые хотела съесть, а затем готовила их на несколько дней вперед. Готовые блюда хранились в холодильнике. На завтрак Робертс могла приготовить запеченный картофель с яйцами и овощами или кашу с яблоками, обедала женщина супом с говядиной, ячменной крупой и овощами, а на ужин ела тако с индейкой и пасту. Если есть хотелось несильно, она перекусывала нарезанной морковью с соусом ранч, апельсинами, сырными крекерами и орехами. Благодаря правильному и сбалансированному рациону ей удалось сбросить в общей сложности 40 килограммов.

Робертс продолжает придерживаться здорового питания и всегда берет на работу еду домашнего приготовления. По ее словам, именно правильное питание является главным ключом к избавлению от лишнего веса, поэтому стоит научиться выделять время на приготовление полезных блюд, если хочется добиться фигуры мечты.