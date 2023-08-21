Каким должен быть секс в пожилом возрасте

Исследователи из колледжа Хоуп (Мичиган, США) обнаружили, что хороший секс в возрасте от 62 до 74 лет помогает сохранить мозг здоровым. В более позднем возрасте (75-90 лет) такой эффект помогает достигнуть просто регулярный секс.

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Результаты исследования представил журнал Journal of Sex Research (JSR).

В исследовании приняли участие 1683 человека в возрасте 62 лет и старше. Они прошли когнитивную оценку и заполнили анкету об их интимной жизни.

Результаты показали, что мужчины и женщины в возрасте от 62 до 74 лет, которые описали свою сексуальную жизнь как "очень приятную и удовлетворяющую", имели лучшие показатели когнитивного здоровья пять лет спустя по сравнению с менее удовлетворенными интимной жизнью добровольцами. По словам авторов, это может быть связано с тем, что хороший секс снимает стресс и способствует выделению дофамина.

"Стресс предотвращает образование новых нейронов в гиппокампе, области мозга, связанной с памятью. Поэтому избавление от стресса помогает дольше поддерживать здоровье мозга в пожилом возрасте", – отметили ученые.