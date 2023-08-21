Раскрыты правила комфортного похудения

Как сделать процесс похудения или поддержания фигуры не изнурительным и вынужденным процессом, а приятной и полезной привычкой, рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.

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Эксперт перечислила, какие правила нужно соблюдать, чтобы не набирать лишние килограммы. Так, нужно ежедневно ложиться спать до 23:00. Не стоит покупать про запас различные сладости, печенье, конфеты.

Коробейникова отметила, что стоит стараться есть в одно и то же время. Тело быстро привыкнет к режиму и будет спокойно ждать своего часа без дополнительных конфеток. Во время приема пищи нужно соблюдать правило гарвардской тарелки, где половина овощей, четверть белка и четверть сложных углеводов.