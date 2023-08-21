Нутрициолог дала советы для комфортного похудения

Для комфортного похудения нельзя терпеть голод и ждать срывов, предупредила нутрициолог Евгения Коробейникова. В разговоре с «Радио 1» специалист посоветовала ежедневно есть в одно и то же время и не пропускать приемы пищи — тогда организм привыкнет к режиму и не будет требовать дополнительной подпитки.

По словам специалиста, стоит отказаться от покупки вредных продуктов — их можно заменить на полезные аналоги. Она пояснила, что это поможет не провоцировать мозг на срыв. Кроме того, рекомендуется составлять прием пищи так, чтобы половину тарелки занимали овощи, четверть — белок, а оставшееся — сложные углеводы. Коробейникова советует не ругать себя при срыве и тем более не наказывать организм голодом. Нутрициолог уточнила, что срыв можно сделать запланированным — раз в неделю можно устраивать себе так называемый читмил.