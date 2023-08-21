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Диетолог Мухина назвала ускоряющие старение мозга продукты

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты провоцируют старение мозга. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвала ускоряющие старение мозга продукты
© Unsplash

По словам медика, ускорять старение мозга могут выросшие в экологически нечистых местах или неправильно заготовленные грибы. В них содержатся токсины, которые вызывают отравление и негативно сказываются на функционировании всего организма.

Кроме того, есть опасность собрать несъедобные грибы и отравиться, поэтому врач посоветовала покупать их в магазинах, например, тепличные шампиньоны.

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Также старение тканей и мозга провоцируют жареные и сладкие продукты. Как объяснила диетолог, они вызывают скрытое воспаление и приводят к закислению всего организма.

Опасным для мозга врач назвала и спиртные напитки. При алкогольной интоксикации повреждаются и погибают клетки мозга.

Ранее были названы крупы, которые стоит исключить из рациона.

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