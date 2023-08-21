Названы лучшие упражнения для избавления от целлюлита

Журналисты информационного агентства PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от целлюлита. Материал доступен на сайте издания.

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По информации источника, силовые упражнения помогут укрепить мышцы, особенно в областях, подверженных целлюлиту, таких как бедра и ягодицы. Укрепление мышц делает кожу более упругой, что может замаскировать внешние проявления целлюлита. Для этого нужно выполнять приседания и упражнения с резиновыми лентами.

Кроме того, журналисты посоветовали делать кардиоупражнения. Они помогут сжигать жир и улучшат кровообращение, что также может уменьшить внешние проявления целлюлита. Для этого нужно много ходить, бегать и прыгать на скакалке.