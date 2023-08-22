Врач объяснил, без чего нельзя есть мясо

Регулярное употребление большого количества мяса без продуктов, содержащих клетчатку, что особенно часто практикуют представители сильного пола, чревато большими проблемами для организма. В частности, недостаток клетчатки, содержащейся в овощах, приводит к раку кишечника, легких и предстательной железы, передает aif.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова.

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При этом достаточное употребление овощей способствует снижению риска воспаления в кишечнике и даже предотвращает необходимость оперирования геморроя, отметил врач.

Специалист посоветовал мужчинам, в рационе которых постоянно присутствует мясо, есть не менее 300-400 граммов клетчатки.

"Клетчатки нужно около 30 граммов день. В среднем в ста граммах овощей от семи до 10% клетчатки", - уточнил Сергей Вялов.

Врач подчеркнул, что привычный салат из огурцов и помидоров не даст столько пищевых волокон, сколько организму нужно. Лучше выбирать продукты, в которых клетчатки больше, чем воды. Это, например, зеленый горошек, спаржа, брюссельская капуста, брокколи, морковь.

"Салат из огурцов и помидоров - это больше пить, чем есть", - уточнил специалист.