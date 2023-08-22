Врач развеяла миф о пользе пива

Россиянам сообщили, что пиво точно так же вредно, как и крепкий алкоголь. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова опубликовала информацию об этом в своем телеграм-канале.

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«Его употребление приводит к ожирению и появлению женственной груди у мужчин за счет преобразования тестостерона в эстрогены. Пиво повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – подчеркнула эксперт.

По словам Павловой, именно пиво чаще всего приводит к алкоголизму. Она подчеркнула, что солод действительно содержит витамины В, А, Е, но они есть и во многих других, более полезных продуктах.