Врач развеяла миф о пользе пива
Россиянам сообщили, что пиво точно так же вредно, как и крепкий алкоголь. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова опубликовала информацию об этом в своем телеграм-канале.
«Его употребление приводит к ожирению и появлению женственной груди у мужчин за счет преобразования тестостерона в эстрогены. Пиво повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – подчеркнула эксперт.
По словам Павловой, именно пиво чаще всего приводит к алкоголизму. Она подчеркнула, что солод действительно содержит витамины В, А, Е, но они есть и во многих других, более полезных продуктах.
Напомним, злоупотребление пивом может привести к проблемам со здоровьем и лишнему весу, но если использовать напиток другим способом, то он может принести пользу. Специалист лаборатории ФБГУ «Центр оценки качества зерна» Ольга Шнитцер рассказала о полезных составляющих пива.