Терапевт назвала эффективные способы расслабить позвоночник

Статические нагрузки помогут расслабить позвоночник, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. Эффективные способы снять нагрузку с позвоночника она назвала в беседе с NEWS.ru.

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Лицам с недостаточной физподготовкой, а также с соответствующими заболеваниями или лишним весом, отметила она, лучше отказаться от растяжения позвоночника на турнике. Им и не только, уточнила она, расслабить позвоночник помогут плавание и йога.

«Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — "кошечка", "поза эмбриона", положение лежа на спине с приподнятыми ногами», — перечислила Тимощенко.

При выраженном болевом синдроме при остеохондрозе, добавила она, рекомендуется чередовать плавание на спине и на животе, а при грыже с целью снижения нагрузки и растяжения мышц полезно плавание на спине.