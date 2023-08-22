Репродуктолог назвала причину рака у женщин после ЭКО

Репродуктолог Кутасова: рак после ЭКО не связан с технологией оплодотворения. Научно доказано, что экстракорпоральное оплодотворение не вызывает онкологические заболевания, сказала «Секрету фирмы» врач клиники Remedi Анна Кутасова. При этом беременность сама по себе — непредсказуемый процесс. Кроме того, спровоцировать болезнь могут диагнозы, приводящие к бесплодию. Но ЭКО ни при чём.

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Связаны ли ЭКО и онкология

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Появление рака из-за вынашивания плода, зачатого в пробирке, — один из самых главных страхов женщин, которые не решаются на ЭКО. Есть много других мифов, связанных с процедурой, но мы разберём конкретно «онкологический».

«Применение вспомогательных репродуктивных технологий не вызывает рак, и это доказано научно многочисленными исследованиями. Например, в недавней работе исследователей из Университетской больницы Святого Винсента в Дублине говорится, что прохождение шести и больше циклов ЭКО не увеличивает риск рака молочной железы. То же самое относится и к гормональным препаратам, которые используют для стимуляции яичников», — рассказала «Секрету фирмы» Кутасова.

Медик также рассказала об исследовании 2013 года, в котором участвовало 87 000 женщин из израильских клиник репродукции. Проведённая работа не выявила никакой опасности рака молочной железы, яичников и матки после проведения ЭКО.

«Подобных научных работ очень много. В том же 2013-м в журнале Human Reproduction вышло исследование, показавшее, что у женщин с генетическим риском развития онкозаболеваний препараты для ЭКО никак не провоцируют рак. А в работе 2009 года, опубликованной в том же журнале, доказано, что вероятность рака яичников при приёме препаратов для стимуляции овуляции не возрастает», — добавила репродуктолог.

Случаи рака после ЭКО

Тем не менее случаи развития онкозаболеваний у женщин после проведения ЭКО тоже известны. Однако все они объединены принципом «после не значит вследствие», пояснила Кутасова. Дело в том, что многие диагнозы, приводящие к бесплодию, по определению повышают вероятность рака. То есть вне зависимости от того, делали ЭКО или нет.