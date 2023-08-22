Гинеколог раскрыла причины опущения матки

Опущение матки, когда связки, удерживающие ее, растягиваются и рвутся, может произойти после родов, предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Гашенко. В беседе с РИАМО специалист пояснила, что до 30 лет женщины сталкиваются с данной проблемой в 10% случаев, а в возрасте 50 лет и старше пролапс встречается у 50% пациенток.

© ru.123rf.com

У женщин до 30 лет такое состояние может быть диагностировано в 10% случаев, а в возрасте 50 лет и старше оно встречается практически у 50% пациенток. При отсутствии профилактики или лечения легких форм пролапса это состояние с возрастом прогрессирует, — предупредила врач.

По словам гинеколога, факторами риска являются травмы промежности, повышение внутрибрюшного давления, хронические запоры, заболевания легких, варикоз, эстрогенная недостаточность, а также склонность к образованию грыжи. Гашенко подчеркнула, что при пролапсе женщина может страдать из-за воспалительных процессов во влагалище. Опущение матки вызывает зуд, обильные выделения или ощущение сухости, затруднения при мочеиспускании, запоры и недержание газов. При выпадении матки возникает ощущение инородного тела или грыжевое выпячивание в области влагалища.

Всем женщинам по возможности нужно избегать физической нагрузки, связанной с подъемом тяжести более 10 кг. Важно правильно питаться, не допускать запоров, своевременно лечить воспалительные заболевания, — заключила гинеколог.