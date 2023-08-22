6 привычек, которые помогут прокачать силу воли

Сила воли — понятие неизмеримое, тем не менее временами кажется, что есть уникумы, которые без труда справляются с огромным количеством задач, а вам остается только молча завидовать. К счастью, прокачать силу воли помогут полезные привычки.

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Начинайте со сложного

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Прежде чем приступить к работе, определите, какие задачи самые трудозатратные. С них и начинайте. Конечно, не хочется портить себе настроение ненавистным делом, но стоит вам с ним расправиться, как откроется второе дыхание: достижение цели обеспечит мотивацию для продолжения дня. К тому же утром у вас больше энергии, а значит, и силы воли. Растратив ресурс на элементарщину, будет сложно заставить себя осилить нечто масштабное после обеда.

Чаще устраивайте перекусы

Это может показаться плохим советом, особенно если вы тщательно следите за весом. Но мозг нуждается в глюкозе, чтобы продолжать успешно функционировать. Вот почему так легко сорваться, когда вы голодны. Однако не стоит без остановки есть чипсы и шоколадные батончики, существует множество полезных вариантов перекуса: орехи, фрукты, овощи и так далее.

Напоминайте себе о цели

В рутине будней легко позабыть о долгосрочных целях. Чтобы не терять мотивацию и всегда помнить, ради чего вы работаете, держите напоминания в зоне видимости — например, на рабочем столе. Это может быть не только карта желаний, но и снимок человека, который ассоциируется с вашими устремлениями, сувенир и даже камень, подобранный на прогулке. Кого-то больше мотивирует список дел и трекинг-приложение на смартфоне. Позаботьтесь о том, что напомнит вам сфокусироваться на цели, и не важно, что это будет.

Принимайте меньше решений

Сами того не осознавая, вы тратите ресурсы впустую, принимая в неудачное время бесполезные решения, которые не ведут к желанному результату. Даже такие тривиальные вещи, как выбор одежды по утрам и блюда на обед, могут истощить моральные силы в самый неподходящий момент, когда настанет черед более важных дел. Поэтому такие вопросы лучше систематизировать: например, чередовать несколько готовых комплектов из гардероба или хотя бы решать, что надеть, с вечера, чтобы не тратить время следующим утром.

Практикуйте осознанность

Большинство решений мы принимаем автоматически, совершенно не задумываясь. Не страшно, если вы, не подумав, закажете не самое вкусное блюдо из меню, но, когда речь идет о том, что скажется на всей вашей жизни, не лишним будет развивать привычку к осознанности. Сверьте очередное решение с вашей большой целью, приблизит ли к ней вас этот маленький шаг? Например, если мечтаете похудеть, от привычки класть ведерко мороженого в тележку в супермаркете стоит избавиться.

Подготовьтесь заранее