Врачи развеяли распространенный миф о похудении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале развеяли распространенный миф о похудении. Специалисты предупредили россиян, что овсяное молоко не полезнее для тех, кто хочет похудеть, чем коровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Медики отметили, что овсяное молоко содержит большое количество углеводов.

«А углеводы легкодоступны, они всасываются, стимулируют аппетит, мы их не тратим», — объяснил Гандельман.

Специалист добавил, что в итоге это может провоцировать развитие ожирения.

Малышева уточнила, что овсяное молоко может содержать до 60 килокалорий в 100 граммах.

«Точно так же, как хорошее жирное коровье молоко, разница только в том, что в коровьем будет жир, и углеводы, и белок, а в овсяном жира может не быть, но углеводов будет много», — сказала она.

Врач подчеркнула, что в овсяное молоко само по себе невкусное, поэтому в него добавляют много сахара.

«В этом хитрость, вроде оно растительное, а с точки зрения ожирения — оно может быть хуже, чем коровье молоко», — заключила Малышева.