Эндокринолог посоветовала принимать витамины круглый год

«Тем более водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма», — пояснила Казачкова.