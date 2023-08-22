Как быстро восстановиться после тренировок

Эксперт отметила, что после занятия обязательно нужно восстановить водный баланс. Она порекомендовала выпить стакан воды или свежевыжатого сока, чтобы почувствовать себя бодрее и восстановить баланс потерянной жидкости.

Олсон также рассказала, что для восстановления сил важно подкрепиться. Состав приема пищи зависит от системы занятий. Она рекомендует закрыть белково-углеводное окно после энергозатратных тренировок (силовых или плавания) и съесть фрукт, горсть сухофруктов, йогурт или батончик мюсли через 15-20 минут. Еще через час, по ее словам, можно подкрепиться пищей с высоким содержанием белка. При этом она добавила, что после растяжки, пилатеса или йоги белково-углеводное окно закрывать не нужно.